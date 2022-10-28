Mobil sağlık ekipleri hayat kurtardı
Ordu'da mobil sağlık tarama aracıyla kırsal mahallelerde hizmet veren sağlık personelinin erken teşhisi sayesinde 2 kadın kanser hastalığından kurtulmayı başardı.
Ordu'da mobil sağlık tarama aracıyla kırsal mahallelerde hizmet veren sağlık personelinin erken teşhisi sayesinde 2 kadın kanser hastalığından kurtulmayı başardı. Perşembe İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil sağlık tarama aracı, kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlara kapıda hizmet veriyor.