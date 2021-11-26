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26 Kasım 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 09:30:00

Meteoroloji İstanbul için saat verdi

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26 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in sağanak yağışlı olması beklenirken yağışların Trakya ve Çanakkale'de kuvvetli olması bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den yapılan son dakika güncel hava durumu raporuna göre Türkiye'nin batısı yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz sağanak yağışlı olacak. Yağışların Trakya ve Çanakkale'de kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakasından başlamak üzere, aralıklı sağanak yağış görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı olması; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zamanla Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra zamanla, Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakasından başlamak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Etiketler : Meteoroloji kar yağmur sağanak
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