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09 Eylül 2020 Çarşamba 07:44:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 07:45:00

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, İstanbul ve diğer çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Deprem İstanbul ve diğer çevre illerde de hissedildi. İşte, 9 Eylül Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER - 9 EYLÜL 2020

2020.09.09 00:57:23 40.7033 27.4228 13.7 -.- 4.6 4.3 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.09 00:50:46 40.7020 27.4237 13.7 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.08 23:34:30 40.6995 27.4160 12.4 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.08 21:47:16 39.1777 32.9512 12.4 -.- 1.9 -.- ALTILAR-KULU (KONYA) İlksel

2020.09.08 21:41:05 38.1662 38.6742 7.6 -.- 3.2 3.2 ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 21:22:31 40.0715 44.6595 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.09.08 19:33:41 38.2002 38.6507 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 18:15:33 35.9045 28.2143 69.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.08 18:10:29 38.2822 38.7033 21.9 -.- 1.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2020.09.08 18:09:38 38.1920 38.6620 7.8 -.- 2.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 18:06:14 38.1478 38.6472 5.0 -.- 4.3 4.3 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.09.08 18:06:15)

2020.09.08 17:46:58 38.2773 38.7622 6.0 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 16:54:55 38.1560 38.7187 5.0 -.- 1.8 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 16:50:33 33.9040 26.9023 8.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.08 16:21:02 38.2130 38.6962 5.0 -.- 4.0 4.3 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 16:19:50 38.1207 38.6907 5.0 -.- 3.9 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 15:38:59 38.1455 38.7080 5.0 -.- 4.3 4.5 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.08 15:23:25 38.0692 38.5805 4.0 -.- 2.5 -.- BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2020.09.08 14:32:50 37.0257 27.7898 4.6 -.- 1.5 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.08 14:23:00 37.1387 27.9782 0.0 -.- 1.1 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.08 14:32:50 37.0257 27.7898 4.6 -.- 1.5 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.08 14:23:00 37.1387 27.9782 0.0 -.- 1.1 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel

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