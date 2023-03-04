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04 Mart 2023 Cumartesi 20:47:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 20:47:00

Mardin Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve toz taşınımı uyarısı

Kaynak: AA

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Mardin Valiliği, etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, pazartesi günü Güneydoğu Anadolu genelinde güney yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına, yer yer hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Etiketler : Valilik kuvvetli fırtına doğal gaz

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