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31 Temmuz 2020 Cuma 22:49:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 22:49:00

Kahramanmaraş'ta 43 suçlu yakalandı

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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.  İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların saklanabileceği adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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