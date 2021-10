Haftalık Burç Yorumları: Boğa aşta, Terazi işte şanslı

Bugün Güneş, Akrep burcunda geçecek. Yaklaşık bir ay boyunca kendinizi daha derin, tutkulu, paylaşımcı hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki krizleri daha etkin yönetmeniz gerekebilir. Mümkün olduğunca güç savaşlarından uzak durun. Saplantı ve paranoya ile hareket etmeyin. Kendi içinize dönün, gölge yönleriniz ile yüzleşin. En derinlerdeki korkularınızdan arınmaya çalışın. Kin, intikam ve kıskançlık gibi olumsuz duygulara yenik düşerek ilişkilerinize zarar vermeyin.

BAĞIMLILIKTAN ARININ

27 Ekim günü Venüs ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Aşk hayatınızda yön kaybetmiş ve hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Gerçekçi ve net olmaya çalışın. Kendinizi kandırmayın. Alma verme dengesini kurmaya çalışın. Bireyselliğinizi koruyun. Karşı tarafa olan bağımlılığınızdan arının. Sosyal ilişkilerinizde de sınırlarınızı koruyun. Suistimal edilecek kadar affedici olmayın. Maddi açıdan da kandırılmamaya özen gösterin.

28 Ekim günü Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Şanslı bir güne işaret ediyor. Aşk hayatınızda daha umutlu hissedebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Yeni bir sosyal çevreye girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Hayattan daha fazla keyif alabilirsiniz. Projelerinizde sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Yaratıcılığınızı etkin bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Maddi açıdan da olumlu bir gün olabilir.

BIRAKIN GİDEN GİTSİN

Aynı gün Merkür ile Neptün paralel olacaklar. Aldığınız kararlarda gerçekçi olmaya çalışın. Kararınızı net olarak ifade edin. Sezgileriniz ile mantığınızı dengeleyin. Kasım ayındaki ay tutulmasının hissedilmeye başlayacağı bu haftada hırs ve ihtiras ile hareket etmekten vazgeçmeniz gerekiyor. Aksi halde bedel ödeyebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda da bu etki devam ediyor olacak. Akışa güvenin, sizinle olması gerekenler zaten sizinle olacak. Bırakın giden gitsin, biten bitsin.

KOÇ

Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olan yengeç burçları çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Evinizde dekarasyon işlemleri var ise bunlar ile zamanlar geçirebilirsiniz. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Herşey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Birtakım işlerde resmiyet var ise bu konularda gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından Olumlu gelişmeler var değerlendirin.

Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte banka alacak verecek finansal durum ve ortaklı işler hakkında gündemleriniz olabilir. Spritüel konularda ise kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

BOĞA

Maddi konularda adım atma zamanı, finans kaynaklarını değerlendirecek, ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik, kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin. Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile, yuva konuları, kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir. Arabanız ile ilgili birtakım işler yapabilirsiniz. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte ikili ilişkiler, evlilik ve sevgiye dair yeni heyecanlar olabilir. Bir takım anlaşma sözleşme durumları da söz konusu.

İKİZLER

Spor iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimlerin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddı kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın.

Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte çalışma hayatınız ve günlük rutinleriniz önem kazanacak sağlıkla ilgili konuları ihmal etmeyin ve kendinize daha fazla vakit ayırın.

YENGEÇ

Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Şu anda tam birikim yapma zamanı. Kariyerinizde ve toplum önü statünüzde güzel değişimler olabilir. Aile fertleri arasında size ihtiyaç duyan birileri olabilir. Birbirinize zaman ayırın. Sağlığınızda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kendinize ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Giderse tekrar geri gelmeyecek tek şey sağlığınız unutmayın. Spor yapın ve yediklerinize dikkat edin. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde arkadaşlarınıza dikkat etmeli ve iletişimizi bozmamalısınız. Yüksek öğrenim eğitim hayatı ticaret ve hukuksal davalarınız olabilir ve onlara zaman ayırabilirsiniz. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte aşk hayatınız, hobileriniz gündem olacak. Evli yengeç burçlarının çocuklarına dair bir takım önemli olayları olabileceği gibi hobileriniz de önem kazanabilir.

ASLAN

Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir. Eğer birşeyler yanlış ise lütfen derin bakın ve konuyu irdeleyin. Etrafınızdaki insanlar yanlış olmayabilir. Biraz kendinize bakın ve farkındalığınızı alın. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte aile, yuva konuları gündem olacak. Belki taşınma belki yeni bir geçiş veya anne babanıza dair gelişmeler.

BAŞAK

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size yapamazsın diyenler artabilir . Bu aslında doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Direndiğiniz içerisinden çıkmak istediğiniz durum her ne ise tam olarak doğru noktadasınız. Çevrenizdeki insanların sizin değişikliğinizi kabullenmek istememesi içerisinde bulundukları alanın onlar için çok konforlu olması dolayısı ile olabilir. siz hangi durumun içerisinde iseniz orada yürümeye devam edin. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte kısa seyahatler, eğitim, belki arabanız ile ilgili gelişmeler, yakın akraba, kardeş, kuzen ilişkilerinde güzel gelişmeler olabilir.

TERAZİ

Uzak bağlantılı işler ticaret hayatı ve beklenti içerisinde olduğunuz ne var ise sonuç almak istiyorsunuz. Kariyer hayatınıza dair bir takım gelişmeler olabilir sabırla bekleyin Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte maddi kazanımlarınız finansal durumunuz ve geleceğe dair planlarınız gündem olacaktır.

AKREP

Bu hafta disiplinli iş bitirici tazminat nafaka gibi konular ve bunları çözümleyeceğiniz bir hafta. Ortaklı işler, eşten veya ortaktan gelen paraların yönetimi veya beklediğiniz bir paranın gelmesi olası. Kendinizi hiçbir konuda zorlamamaya çalışmalısınız. Üzerinizdeki baskının bir hayli artış gösterme ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte siz birincil motivasyonlar kendinize dair yapmayı planladığınız her türlü durum için adım atma zamanı harekete geçin

YAY

İkili ilişkiler keyif, mutluluk huzur, cinsellik hobiler yani hayattan zevk aldığımız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kendin karalarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yendiği yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise destekleniyorsunuz.

Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte bilinçaltı konular, aklınıza takılan sorular ve var ise arkanızdan çevrilen işlerin su yüzüne çıkma zamanı. Meditasyon, dua size iyi gelecektir.

OĞLAK

Arkadaşlık ilişkileri güzel görünümlerde. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz haberler kısa seyahatler gündeme gelebilir ama kısıtlama başladı ve hareket edemiyoruz zor günler elbet geçecek. Bu dönem evde kardeşler ile ilgili güzel zamanlar yaşanabilir. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. İnsiyatif alabilir ve geleceğe dönük kararlar vermek adına adımlar atacaksınız. İkili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Mevcut ilişki var ise şifalandırma zamanı. Günlük rutinleriniz çalışma hayatınız ve var ise evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Kendiniz dışında gelişen birtakım olaylar var ise gözlemde kalın. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte sosyal cevre arkadaşlarınız ve statünüze dair gelişmlere olabilir. Organizsyonlar ve çevreniz ile yardım ve size iyi gelecek zamanlar diyebiliriz.

KOVA

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar.. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Aile kariyer toplumsal statü arkadaşlarınız ve bunlara dair gündemleriniz söz konusu Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte kariyer hayatınız da bir güneş gibi parlama vakti diyebiliriz. Toplum önü statü ve ailenize dair gelişmeler için de hazır olun.

BALIK

Duygusal anlamda güzel bir dönem sizi bekliyor. Ya arifesinde olduğunuz ya da yeni filizlenen aşk dünyanız çok renkli geçecek. Dolu dizgin ilerlemeye devam edin. Ev ve aile ilişkilerinde biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengeler karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrol duygunuz da ağır basmaya başlıyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir günlerdesiniz. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile birlikte ticaret yurtdışı bağlantılı işler belki uzak akrabalarınıza dair bir takım gelişme ve haberler olabilir.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ