Engelleri birlikte aşıyorlar... En güzel dostluk

SONER KAN

Biri görmüyor, diğeri konuşmakta güçlük çektiği gibi yürümekte ve ellerini kullanmakta zorlanıyor. Ama onlar bunu hiç dert etmiyor. Birbirlerine arkadaşlık yaparak, eksik noktalarını tamamlıyorlar. Birinin görmediğini diğeri görüyor; birinin taşıyamadığı yükü bir diğeri omuzluyor.



GÖZLERİNİN GÖRDÜĞÜ TEK ŞEY; KARANLIK

Adana'da 30 yaşındaki bedensel engelli Fahri Düşmez ile 26 yaşındaki doğuştan görme engelli İsmail Özden, dünyanın en güzel dostluğunu yaşıyor. Fahri Düşmez, henüz 6 yaşındayken yüksek ateşe bağlı olarak geçirdiği havale sonrasında yürümekte zorlandığı gibi her iki elindeki kasılmalar nedeniyle de engelli kaldı. İsmail Özden'in ise dünyaya gözlerini açtığında gördüğü ilk şey koyu bir karanlık oldu.

YOLLARI 5 YIL ÖNCE DERNEKTE KESİŞTİ

İsmail Düşmez, engelleri bir bir aştı; önce 'bilgisayar işletmeni' oldu, sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kendine iş buldu. Fahri Düşmez ise, KPSS'ye hazırlanıp iyi bir puanla güzel bir yere atanmak istiyor. 5 yıl önce Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Adana Şubesi'nde yolları kesişen Düşmez ve Özden, sıkı bir dost; birbirine kopmaz bağlarla bağlanan bir yoldaş oldu.

İsmail Özden, "Ben göremiyorum, o da yürümekte ve de konuşmakta zorlanıyor. Bir bakıma birbirimizin eksik yönünü tamamlıyoruz. Benim görmediğimi Fahri görüyor, onun taşıyamadığını da ben taşıyorum" dedi.



Görme engelli bireylerin ailelere seslenen İsmail Öden, "Onları evlere kapatıp da özgürlüklerini ellerinden almayın. Ben okudum ve bir meslek sahibi olup, sosyal hayata katıldım. Sizin çocuklarınız da bunu başarabilir" çağrısını yaptı.





