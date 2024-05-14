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14 Mayıs 2024 Salı 08:44:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 08:44:00

Tekirdağ merkezli 4 ilde “MAHZEN-45” operasyonu! Bir suç örgütü daha çökertildi

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Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-45” operasyonlarında, elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-45" operasyonlarında, elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Etiketler : mahzen operasyon suç örgütü
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