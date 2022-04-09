Emektar dostlara vefa yuvası: Emekli Hayvanlar Çiftliği

Yılların vermiş olduğu yorgunluğu üzerinden atamayan yük hayvanları için Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği, günümüzde yaşlı, engelli ve yaralı hemen hemen her hayvana sahip çıkıyor. Çiftlik, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) bünyesinde kuruldu.



Çiftlikte at, eşek, inek, ördek, tavuk gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra sahipleri tarafından terkedilmiş sokak hayvanları da yeniden yuvalandırılacakları günü bekliyorlar. Çiftliğin bir diğer kuruluş amacı ise çocuklara hayvan sevgisini hayvanat bahçesi parmaklıkları olmadan aşılayabilmek.