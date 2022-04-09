VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Malatya'da korkutan sarsıntı
Kahve satarak Türkiye'yi geziyorlar
Emektar dostlara vefa yuvası: Emekli Hayvanlar Çiftliği
Snapchat işaret dilini öğretecek
Kendini stüdyoya kapattı
Hediye yerine bağış istedi
‘Aman'lı tekli
İnşallah kazanırız
İnce eleyip sık dokuyor
Utangaç Ayça
Murat sadece arkadaşım
Çağatay ile güzel gidiyor
Başkan Erdoğan resmi ziyaret için Ürdün'e gidecek
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum-Kuşadası etabıyla başlıyor
Kızlar babaya emanet
Kasabanın hemşiresi
Aşka yeşil ışık
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı... Yürürlükten kaldırıldı
Dümeni Türkiye'ye kırdılar...
Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor
09 Nisan 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 17:16:00

Emektar dostlara vefa yuvası: Emekli Hayvanlar Çiftliği

ABONE OL

Bursa'da Emekli Hayvanlar Çiftliği, emektar dostlarımızın kalan ömürlerini rahat bir şekilde geçirmelerini sağlıyor. Çiftlikte sağlık sorunları olan hayvanların tedavileri de yapılıyor.

Yılların vermiş olduğu yorgunluğu üzerinden atamayan yük hayvanları için Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği, günümüzde yaşlı, engelli ve yaralı hemen hemen her hayvana sahip çıkıyor. Çiftlik, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) bünyesinde kuruldu.

Çiftlikte at, eşek, inek, ördek, tavuk gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra sahipleri tarafından terkedilmiş sokak hayvanları da yeniden yuvalandırılacakları günü bekliyorlar. Çiftliğin bir diğer kuruluş amacı ise çocuklara hayvan sevgisini hayvanat bahçesi parmaklıkları olmadan aşılayabilmek.

Etiketler : bursa emekli hayvanlar çiftliği çiftlik
9 Nisan'da prömiyer

9 Nisan'da prömiyer
Evinin krokisi çıktı

Evinin krokisi çıktı
Açıkhava konserleri başlıyor

Açıkhava konserleri başlıyor
Köpeğine bebek arabası

Köpeğine bebek arabası
Ünlü yönetmen İstanbul'da

Ünlü yönetmen İstanbul'da
Eşi refakatçi

Eşi refakatçi
Oyuncu keşfetmeyi bilmeli

Oyuncu keşfetmeyi bilmeli
Bu yaz tatil yok iş var

Bu yaz tatil yok iş var
Karnaval tadında klip

Karnaval tadında klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER