Türk Kızılay'ından Afrika'da ilk yardım eğitimi

Kızılay temsilcisi Şerif Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 ayda 450 Somali vatandaşına ilk yardım eğitimi verecekleri bilgisini paylaştı.

Şimşek, eğitimlere, Somali Kızılay çalışanları, esnaf ve gönüllüler başta olmak üzere farklı kesimden kişilerin katılacağını belirtti.

Öte yandan Şimşek, eğitimler kapsamında ilk yardım müdahalelerinde kullanılacak sağlık malzemelerinin de Somalili yetkililere teslim edileceğini söyledi.

İlk yardım eğitimlerine katılan Somalili Fahriya Abdullahi Hassan ise ülkesindeki terör saldırılarına dikkati çekerek, bu eğitimin hayat kurtarmak açısından önemini vurguladı.