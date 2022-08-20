VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı!
Somali'de otele saldırı: 21 kişi öldü
Ersin Tatar'dan Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler için taziye
Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor
Yemen'de petrol gelirleri 2022'nin ilk yarısında yüzde 34 arttı
Denizli'de iki minibüsün çarpıştı: 14 yaralı
Almanya'da Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı'na saldırı
Usta oyuncu Civan Canova yaşamını yitirdi
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması: Fiyatları aşağı çekeceğine inanıyoruz
Bahreyn plastik poşet imalat ve ithalatını yasakladı
Çaldıkları para kasasını bebek arabasına koyup kaçtılar
Başkan Erdoğan: Kuru üzüm taban fiyatı 27 lira
Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundular
Rize'de tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron yakında Cezayir'i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan'ın son bir aylık kritik diplomasi trafiği
"Beklentiler karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacakla...
Schengen vizesi başvurularındaki sıkıntılar seyahat acentelerini zorluyor
Karadeniz gazı, 'rekorların projesi' olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD'li paralı savaşçı' açıklaması
Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim"
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza için taziye mesajı
20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:05:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:05:00

Denizli'de iki minibüsün çarpıştı: 14 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Güngör Erdem idaresindekiminibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : Güngör Erdem Denizli tekstil işçileri
"Her şey büyülü bir film gibi"

"Her şey büyülü bir film gibi"
Çocukların eğlence günü

Çocukların eğlence günü
"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"

"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi

Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
Çakal enerjisi

Çakal enerjisi
15 yıl sonra yeniden Harbiye'de

15 yıl sonra yeniden Harbiye'de
"Ölmedim yaşıyorum"

"Ölmedim yaşıyorum"
Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Bodrum'da romantizm rüzgarı

Bodrum'da romantizm rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes