Denizli'de iki minibüsün çarpıştı: 14 yaralı
Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Güngör Erdem idaresindekiminibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.