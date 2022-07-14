Darbeye direnişin 6. yılı! 15 Temmuz şehitleri için sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 22:25'te tekrar okundu.



Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

TARİHİ DİRENİŞİN ÜZERİNDEN 6 YIL GEÇTİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı.

Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu mubah gören Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), "cemaat" kisvesi altında yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu.