Çocukta ağız ve göz kızarıklığı MIS-C belirtisi

Kovid-19'u hafif geçiren veya belirtisiz geçirdiği için hasta olduğu anlaşılamayan çocuklar, 2 ila 6 hafta sonra ateş, karın ağrısı, genel durumda bozulma ile döküntü gibi bulguları olan ve nadir görülen MIS-C hastalığına yakalanabiliyor. Prof. Dr. Seza Özen "Bu çocukların bir kısmının annesine sorduğumuzda, çocuğunun Kovid-19 geçirdiğini bilmiyor bile" dedi. Özen "Döküntü, gözde, ağızda kızarıklık, karın ağrısı ya da ishal gibi bulgular ve en önemlisi yüksek ateş. O yüzden asıl ailelerin uyanık olması gereken konu yüksek ateş ve genel durumda bozulma" diye uyardı.

