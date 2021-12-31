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Çocukta ağız ve göz kızarıklığı MIS-C belirtisi
31 Aralık 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 08:30:00

Çocukta ağız ve göz kızarıklığı MIS-C belirtisi

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Kovid-19'u hafif geçiren veya belirtisiz geçirdiği için hasta olduğu anlaşılamayan çocuklar, 2 ila 6 hafta sonra ateş, karın ağrısı, genel durumda bozulma ile döküntü gibi bulguları olan ve nadir görülen MIS-C hastalığına yakalanabiliyor.

Kovid-19'u hafif geçiren veya belirtisiz geçirdiği için hasta olduğu anlaşılamayan çocuklar, 2 ila 6 hafta sonra ateş, karın ağrısı, genel durumda bozulma ile döküntü gibi bulguları olan ve nadir görülen MIS-C hastalığına yakalanabiliyor. Prof. Dr. Seza Özen "Bu çocukların bir kısmının annesine sorduğumuzda, çocuğunun Kovid-19 geçirdiğini bilmiyor bile" dedi. Özen "Döküntü, gözde, ağızda kızarıklık, karın ağrısı ya da ishal gibi bulgular ve en önemlisi yüksek ateş. O yüzden asıl ailelerin uyanık olması gereken konu yüksek ateş ve genel durumda bozulma" diye uyardı.

Etiketler : Çocukta ağız ve göz kızarıklığı Kovid-19 Prof. Dr. Seza Özen MIS-C belirtisi
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