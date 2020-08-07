Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Hizan ilçesinde, saat 22.20'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.