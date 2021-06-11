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11 Haziran 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 19:00:00

Berivanlar yayla yolunda

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Van'da 'Berivan' denilen köylü kadınlar hayvanlarına ulaşmak için her gün at ve eşek sırtında 6 saat yolculuk yapıyor. Sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütle otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyor, bu sayede ailelerinin geçimini sağlıyorlar.

Van'ın Çatak İlçesi'ne bağlı Sözveren Mahallesi'nde besicilik yapanlar, yazın 20 kilometre uzaklıktaki Takuh Yaylası'na çıkıyor. Berivan diye adlandırılan köylü kadınlar süt sağmak için at, katır ve eşek sırtında her gün yaklaşık 6 saat süren zorlu yolculuk yapıyor. Bazı aileler ise yaylada kurdukları çadırda 3 ay boyunca konaklayıp, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

BİNLERCE KÜÇÜKBAŞLARI VAR

4 bin küçükbaşın olduğu yaylada süt sağan Nazlı Salçuk, her yıl olduğu gibi bu yıl da yayla yükünü kadınların çektiğini dile getirdi. Koyunların yaylaya çıktığı ilk ayda at, katır ve eşek sırtında gelip gittiklerini ve süt sağdıklarını belirten Salçuk, "Bu yolculuğumuz yaklaşık 6 saat sürüyor. Bir ayın sonunda da yaylada çadır kurduk. Bu çadırlarda 3 ay kalıp, burada süt sağıyoruz. Biz çadır kurduktan sonra zorlu yolculuktan kurtulduk" dedi.

Sözveren Mahalle Muhtarı Zahir İnan yayla hayatını dedelerinden, babalarından öğrendiklerini belirterek, "Dedelerimiz, babalarımızın hayatı bu yaylada geçti. Biz de onlar gibi buraya gelip yaşıyoruz. Sağılan sütten elde ettiğimiz ürünlerle yaşamımızı sürdürüyoruz. 3 ay boyunca da yaylada kalıyoruz" dedi.

Etiketler : berivan küçükbaş yayla
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