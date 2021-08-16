Askerden firar edince mülteci oldu... Vatansız Ahmet

Balıkesir'de 35 yıl önce vatani görevini yaparken askerden firar den Diyarbakırlı Ahmet Önder, 7 yıl sonra vatandaşlıktan çıkarıldı. 55 yaşına gelen Önder, vatanında mülteci statüsünde yaşıyor.



35 YIL ÖNCEKİ BÜYÜK HATA

Siirt'te 1966 yılında dünyaya gelen ve daha sonra ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder, 35 yıl önce vatani görevini yapmak üzere 1986 yılında Balıkesir'e gitti. Askerliğinin 6'ncı gününde firar eden Önder, Diyarbakır'a döndü. 4 çocuk babası Önder, gündelik işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Önder, İçişleri Bakanlığı'nın 31 Mart 1994'teki kararı ile 'askerliğini yapmadığı' gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

ASKERLİĞİNİ YAPMAK İSTİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bağlar ilçe Nüfus Müdürlüğü'ne yaptığı vatandaşlık hakkı talepleri kabul edilmeyen Önder'e, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2017'de 'Vatansız' belgesi verildi. Önder, kimliğine kavuşmak için yeniden vatani görevini yapmak istiyor. 'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşayan Önder "4 çocuğum var hepsinin kimliği mevcut ama benim yok. O zaman cahil ve mağdurdum" diye konuştu.

Hastane bile kabul etmiyor



Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve daha sonra 3 aylık evli olduğu için 6 gün sonra da firar ettiğini söyledi. Önder, "Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Hastaneye gittiğim zaman beni kabul etmiyor. Devlet kurumlarında kapılar bana kapanıyor" dedi.