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04 Nisan 2024 Perşembe 06:53:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 06:53:00

Akdeniz'de polen tozu istilası

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Antalya'nın Lara sahilinde ve Alanya ilçesinde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın doğal polen tozu olduğu ortaya çıktı.

Antalya'nın Lara sahilinde ve Alanya ilçesinde son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın her yıl mevsimsel olarak görülen doğal polen tozu olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Çiçeklenmenin en çok olduğu dönem. Dolayısıyla bunlar çiçek tozları. Akdeniz çok durgun şu anda Antalya Körfezi'nde. Rüzgarın itelediği akıntıların da karşılaştığı ve kıyılara yığdığı yerlerde polen adeta bir yol şeklinde birikti" dedi.

Vatandaşların olayı müsilaj gibi algıladığına dikkat çeken Gökoğlu, "Afrika tozuyla beraber polenlerin oluşturduğu bir durum var. Rüzgar güneyden estiği için falezlere doğru bunu öteliyor. Şu anda deniz canlılarına bir etkisi yok. Belki şöyle düşünebilir; balık larvaları belki yiyebilir. Şu anda aynı anda biz Antalya Körfezi'nde yoğun denizanası yoğunluğunu görüyoruz. O da mevsimsel bir durumdur. Tozlaşma dönemimin sona ermesiyle bu görüntü de ortadan kalkacaktır" sözlerine yer verdi.

Etiketler : antalya alanya lara sahili polen tozu
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