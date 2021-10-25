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25 Ekim 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 18:00:00

100 milyon yıllık yengeç fosili bulundu

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Çin'de bulunan bir kehribar parçası, içinde barındırdığı 2 mm'lik yengeç fosiliyle bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Çin'de bulunan bir kehribar parçası, içinde barındırdığı 2 mm'lik yengeç fosiliyle bilim insanlarını heyecanlandırdı. Türünün en iyi korunmuş örneği olan 100 milyon yıllık fosil, kara yengeçlerinin 100 ile 125 milyon yıl önce ortaya çıktığını gösterdi.

Fosili inceleyen Alberta Üniversitesi araştırmacıları, evrimsel boşluğu dolduran yengeç hakkında "Bu yengeç, bize yengeçlerin yaşadığı döngü hakkında ilginç bir hikaye anlatıyor. Yengeç evrimi çok heyecan duyulan bir konu; çünkü tarih boyunca yengeç benzeri birçok tür, birbirinden bağımsız şekilde evrimleşti."

Şu ana kadar yengeçlerin denizlerden ayrılıp kara yengeçleri ve sonrasında tatlı su yengeçleri olarak ayrıldığı zaman, 50 ila 70 milyon yıl önceye tarihleniyordu. Yengeçi inceleyip DNA ve RNA fark ve benzerliklerinin toplanmasıyla oluşturulan moleküler kayıtlara işleyen bu araştırmacılarsa kara ve deniz olarak yaşanan ayrımın 100 ila 125 milyon yıl önce yaşandığını saptadı.

Etiketler : yengeç fosili Çin yengeç fosili
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