  • BIST
    1093.9
  • Dolar
    7,4840
  • Euro
    8,8416
  • Altın
    462,1870
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adriana Lima'nın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi
Rusya'da, koronavirüs aşısının ilk parti üretiminin dağıtımına başlandı
Ankara'da rüşvet operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Birleşmiş Milletler'den 'Kaşıkçı' açıklaması
Vagon üzerinde selfie kötü sonla bitti
Beşiktaş'ta iki futbolcu kadro dışı!
Kaşıkçı ailesinden skandal açıklama! Suudi mahkemesine teşekkür ettiler!
İsrail'de koronavirüs bilançosu! Son 24 saatte 3 bin 392 vaka
Şehir eşkıyasından polisimize tehdit: En son birinizi öldüreceğim
Uşak'ta zehir tacirlerine operasyon! 40 kilo esrar yakalandı
Bakan Dönmez: 3 Eylül'de tüm zamanların rekorunu kırdık
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!
Ankara Valisi duyurdu: Yakalandı
İnsanlık ölmüş! Yaşlı kadın düşüp başını kanattı, taksici bırakıp kaçtı
Kerem Bürsin rol arkadaşı Hande Erçel'in pozunu kıskandı
İsrail güçleri 46 Filistinliyi gözaltına aldı
Korkutan açıklama geldi! "Dünya daha iyi hazırlanmalı"
Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!
Kuralları Türkiye yazıyor! İngiltere'den Türk turizmine övgü
Terör örgütü MLKP'ye 7 ilde operasyon! Gözaltılar var
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin yönetimi özür dilemeli
Papa çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek!
Askıya alınmıştı! Savaş uçağı projesi için yeniden görüşmeler başladı

VİDEO GALERİ

Şehir eşkıyasından polisimize tehdit: En son birinizi öldüreceğim

Esenyurt'ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü, polisi defalarca kez ölümle tehdit etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla durdurulmak istenen ticari minibüsün sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre sonra duran sürücü, polisi defalarca kez ölümle tehdit edip, 'en son birinizi öldüreceğim' diyerek üstüne yürüdü.

İHA'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki M.Y. isimli kişi, araçtan tekstil ateöyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehditler ve hakaretler savurdu.

Sürücünün polisi tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN”

Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

SON EKLENENLER