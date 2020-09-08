Şehir eşkıyasından polisimize tehdit: En son birinizi öldüreceğim

Esenyurt'ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü, polisi defalarca kez ölümle tehdit etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla durdurulmak istenen ticari minibüsün sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre sonra duran sürücü, polisi defalarca kez ölümle tehdit edip, 'en son birinizi öldüreceğim' diyerek üstüne yürüdü.

İHA'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki M.Y. isimli kişi, araçtan tekstil ateöyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehditler ve hakaretler savurdu.

Sürücünün polisi tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM BEN”

Görüntülerde M.Y.’nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.