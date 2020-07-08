Libya'da SİHA ile Wagner güçlerine ait Pantsir vuruldu

Edinilen bilgiye göre Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Libya’nın Cufra şehrinde bulunan ve Rus paralı asker grubu Wagner’e ait olan Pantsit Hava Savunma Sistemi’ni vurdu. Olayın neticesinde Pantsir sistemi imha olurken, 3 Wagner unsuru öldü ve 7’si de yaralandı.

Son bir – iki aylık zaman dilimi içerisinde; Vatiyye Hava Üssü, Terhune ve Trablus Havalimanı gibi birçok stratejik noktayı Hafter güçlerinden temizleyen UMH güçleri, Sirte şehri ile Cufra Hava Üssü’ne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın taktik, teknik ve lojistik desteği sayesinde Hafter unsurlarına karşı önemli aşamalar kaydedilen Libya’da, Sirte ve Cufra’nın alınmasının ardından her şeyin daha da normalleşeceği düşünülüyor.

Suriye ve Libya’da şu ana kadar Türk yapımı SİHA’lar tarafından vurulan Pantsir sistemi sayısının, 20’yi geçtiği tahmin ediliyor. Rusya Federasyonu, Pantsir sistemi üzerinde yaptığı modifikasyonlar ile eksiklikleri gidermeyi amaçlamakta.