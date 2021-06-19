19 Haziran 2021 Cumartesi 14:31:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 14:31:00
Zürafadan daha uzun gergedanlar varmış
Çin'in kuzey batısında fosilleri bulunan bir gergedan türünün, zürafalardan daha uzun olduğu tespit edildi.
Yaklaşık 26,5 milyon yıl önce yaşayan "Paraceratherium linxiaense"a ait fosiller, 21 ton ağırlığında, 6 metre boyunda boynuzsuz memeli türüne ait olduğu ortaya çıktı. Kafatasına, çenesine ve dişlerine bakıldığında; gergedanın, ince bir kafatasına ve kavrayıcı bir burun yapısına sahip olduğu anlaşıldı.