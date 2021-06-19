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19 Haziran 2021 Cumartesi 14:31:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 14:31:00

Zürafadan daha uzun gergedanlar varmış

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Çin'in kuzey batısında fosilleri bulunan bir gergedan türünün, zürafalardan daha uzun olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 26,5 milyon yıl önce yaşayan "Paraceratherium linxiaense"a ait fosiller, 21 ton ağırlığında, 6 metre boyunda boynuzsuz memeli türüne ait olduğu ortaya çıktı. Kafatasına, çenesine ve dişlerine bakıldığında; gergedanın, ince bir kafatasına ve kavrayıcı bir burun yapısına sahip olduğu anlaşıldı.

Etiketler : gergedan zürafa keşif
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