YouTube'dan TikTok'a nispet

Popüler çevrim içi video platformu YouTube, TikTok'a nispet yaptığı yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık, Shorts tipindeki videolarına müzik videoları ekleyebilecek ve TikTok'taki gibi remiksleme yapabilecekler. Bir müzik klibini izleyen kullanıcı, birkaç ufak dokunuşla klibin bir bölümünü kendi Shorts videosuna ekleyebilecek. Üstelik bu özellik, sadece kolajlar oluşturulmasını sağlamayacak. Kullanıcılar, kısa video oluşturma, müzik videosunu arka plan olarak kullanma veya sadece sesi alma gibi özelliklerden de faydalanabilecekler.