Wikipedia'da 2020'de bunları aradık!

Kovid-19, 83 milyon 504 bin. Trump, 55 milyon 472 bin. 2020 yılındaki ölümler başlığı, 42 milyon 262 bin 147. Kamala Harris, 38 milyon 319 bin 706. Joe Biden, 34 milyon 281 bin 120. Koronavirüs, 32 milyon 957 bin 565. Kobe Bryant, 32 milyon 863 bin 656. Ülkelere ve bölgelere göre Kovid-19 salgını, 28 milyon 575 bin 982. 2020 yılı ABD başkanlık seçimleri, 24 milyon 313 bin 110. Kraliçe İkinci Elizabeth, 24 milyon 147 bin 675.