  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
12 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
WhatsApp'ı protesto edenler buraya kaçıyor...
Tapuya gitmeden evi arsayı internetten sattık
Endonezya'da düşen yolcu uçağı ile ilgili flaş gelişme!
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Selçuk Bayraktar'dan WhatsApp kararı... 'Ayrılıyorum'
Bakan Dönmez'den Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması açıklaması
Trump'ın avukatından dikkat çeken Twitter yorumu
Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı
Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız
Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası
Nilperi Şahinkaya'nın çocukluk hayali gerçek oldu
Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu
Ailenin yeni üyeleri
Yasemin Allen set arasında rock'n roll ruhunu konuşturdu
Survivor Nisa Avokado perisi oldu
Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'
Kurtuluşa inandı ilk adımlarını attı
Cansu Kurtçu Kovid-19 aşısına gönüllü oldu
Uzun telefon görüşmeleri Kovid-19'u olumsuz etkiliyor
6 saatten az uyumak bağışıklığı zayıflatır
İngiltere Kraliçesi koronavirüs aşısı oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması
9 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
10 Ocak 2021 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 14:23:00

WhatsApp'ı protesto edenler buraya kaçıyor... Saatler içerisinde milyonu geçti

ABONE OL

WhatsApp'ı proteston eden milyonlarca kullancısı Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulamasını kullanmaya başladı. BiP uygulamasına geçenlerin sayısı son 24 saatte 1 milyon 124 bini buldu.

Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandığını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre BiP’den yapılan yazılı açıklamada, “BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor. Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor. HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkânı da sağlayan BiP’te Gece Modu, Kişiselleştirilmiş Menü gibi farklı özellikler de yer alıyor. BiP’in fark yaratan yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor” ifadelerine yer verildi.

“106 FARKLI DİLDE SOHBET ETME İMKANI SAĞLIYOR”

Yapılan açıklamanın devamında, “Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanı sıra BiP uygulamasının Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor" denildi. 

Etiketler : whatsapp bip mesajlaşma
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar
Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na maskeli veda

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na maskeli veda
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş

Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş
Ünlü oyuncu Mert Öğüt: Aşı için ben de varım

Ünlü oyuncu Mert Öğüt: Aşı için ben de varım
İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması

İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"

Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"
Tuba Ünsal çocuklarıyla sette

Tuba Ünsal çocuklarıyla sette
Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum

Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum
Hazal Subaşı korkusunu açıkladı

Hazal Subaşı korkusunu açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER