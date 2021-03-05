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Türkiye'nin hamlesi Miçotakis'i panikletti
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Bakan Akar: Yaralı askerlerimizin durumu iyi
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Şehitlerimize dualarla veda... Törene Başkan Erdoğan da katıldı
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Paylaşımının ağabeyi için olduğunu bilmiyordu...
Düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anları anlattı!
"Onlar Türk askeri değil katil" diyerek tepki göstermişti...
HDP'li Sezai Temelli'den şehitlerimizle ilgili skandal sözler
"SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı"
Kaza kırıma uğrayan helikopter kazalarında toplam 39 şehit verdik
'Türkiye ile anlaşırlarsa bizim için kötü olur'
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kahramanlarımıza rahmet diliyorum
Şehit askerler için başsağlığı mesajları paylaşıldı
Bakan Akar: Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz
'Yalnız ve mutluyum' mesajı
Neslihan Atagül'den samimi açıklamalar: Eşimle Arkadaşız
WhatsApp'a yeni özellik: Masaüstünden görüntülü arama
05 Mart 2021 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 16:15:00

WhatsApp'a yeni özellik: Masaüstünden görüntülü arama

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Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp masaüstü uygulamasında artık görüntülü ve sesli görüşme yapılabilecek.

Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp masaüstü uygulamasında artık görüntülü ve sesli görüşme yapılabilecek. WhatsApp'ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasının dün sesli ve görüntülü aramaya başladığını duyuran şirket, hem bilgisayarlardan hem de mobil cihazlardan diğer WhatsApp kullanıcılarına uçtan uca şifreli aramalar sunduğunu açıkladı.

Etiketler : WhatsApp masaüstü web whatsapp mesajlaşma
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