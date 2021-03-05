WhatsApp'a yeni özellik: Masaüstünden görüntülü arama

Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp masaüstü uygulamasında artık görüntülü ve sesli görüşme yapılabilecek. WhatsApp'ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasının dün sesli ve görüntülü aramaya başladığını duyuran şirket, hem bilgisayarlardan hem de mobil cihazlardan diğer WhatsApp kullanıcılarına uçtan uca şifreli aramalar sunduğunu açıkladı.

