VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Macron: Soykırımı siyasiler değil hukukçular tanımlamalı
Büşra'nın kahreden ölümü! Acı detay...
Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır
Pakistan güçleri, Afganistan topraklarına havadan ve karadan saldırdı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Tunus açıklarında batan gemideki 4 Türk kurtarıldı
"Her türlü oyunu sergiliyorlar"
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Huzur' operasyonu! Binlerce gözaltı
Meteorolojiden uyarı... 3 gün sürecek
Macron'un iki yüzlüğü! Müslüman oylarının değerini anladı
Annesine yaklaştı
Hande sessizliği
Kibariye'nin kızına da aynı suçlama!
WhatsApp'a emojiyle tepki özelliği geliyor
'Musa Ağacı'na özel koruma
Yanan Tüp bebek hayallerini yeşertti
‘Gezen tavuk' hayatlarını değiştirdi
52 yıllık misafirlere nisan soğuğu şoku
Fransa hükümeti, büyükelçiliği yeniden Kiev'de
Devlet ile vatandaşın BES'teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor
Ringe çıktı
Alışveriş keyfi
Tarzını kendi belirliyor
16 Nisan 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 18:00:00

WhatsApp'a emojiyle tepki özelliği geliyor

ABONE OL

WhatsApp'ın yeni döneminde kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek ya da ifade eklenebilecek.

WhatsApp'ın yeni döneminde kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek ya da ifade eklenebilecek. Bu emoji seçeneklerini daha sonra artıracaklarını aktaran şirket, bu konuda rakiplerin gerisinde kalmasına rağmen kullanıcıları sevindirdi. Çünkü emoji merkezli tepki sistemi sayesinde birçok gereksiz mesajın önüne geçilecek.

Etiketler : whatsapp emoji teknoloji
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Düğün öncesi albüm

Düğün öncesi albüm
Yürüyen battaniye

Yürüyen battaniye
4 yıllık aşka ikinci şans

4 yıllık aşka ikinci şans
Yalın'ı kadın zanneden taksici

Yalın'ı kadın zanneden taksici
Kahkaha geceleri

Kahkaha geceleri
Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım

Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım
'Baba' şarkılar

'Baba' şarkılar
Paris'te kutlama

Paris'te kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER