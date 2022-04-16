WhatsApp'a emojiyle tepki özelliği geliyor

WhatsApp'ın yeni döneminde kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek ya da ifade eklenebilecek. Bu emoji seçeneklerini daha sonra artıracaklarını aktaran şirket, bu konuda rakiplerin gerisinde kalmasına rağmen kullanıcıları sevindirdi. Çünkü emoji merkezli tepki sistemi sayesinde birçok gereksiz mesajın önüne geçilecek.

