WhatsApp fırtınası dinmiyor: Sohbetler Google'a sızdı

Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google'da indekslenmesine neden oldu. Söz konusu hata özel WhatsApp gruplarının Google’da arama yapan kişiler tarafından erişilebilme imkanı sunuyor.



NTV'nin The Economic Times'tan aktardığı habere göre, bu hata aynı zamanda gizli WhatsApp gruplarının katılma linklerinin arama motorunda yer almasına da neden oldu.

Başka bir deyişle herhangi bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oldu.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

WhatsApp ise söz konusu sorunun çözüldüğünü açıkladı. Ancak benzer bir sorun 2020 yılında da yaşanmış, kısa süre sonra sorunun giderildiği belirtilmişti.

Güvenlik açığının bir sene arayla yeniden ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı.