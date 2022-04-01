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01 Nisan 2022 Cuma 15:46:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 15:48:00

WhatsApp duyurdu: Sesli mesajlar daha iyi hale gelecek

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En çok kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp sesli mesajlara yenilik getireceğini duyurdu. Meta şirketi, 'Sohbet Dışı Oynatma' Çoklu görevleri yerine getirebilmeniz veya diğer mesajları okuyup yanıtlayabilmeniz için sohbet dışında bir sesli mesaj dinleme özelliği olacağını duyurdu.

En çok kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp sesli mesajlara yenilik getireceğini duyurdu. Meta şirketi, 'Sohbet Dışı Oynatma' Çoklu görevleri yerine getirebilmeniz veya diğer mesajları okuyup yanıtlayabilmeniz için sohbet dışında bir sesli mesaj dinleme özelliği olacağını duyurdu. Ayrıca, Sesli mesaj kaydederken, kesintiye uğradığınızda veya düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde, artık kaydı duraklatabilir ve hazır olduğunuzda devam edebilirsiniz.

Diğer yeni özellikler şöyle sıralandı:

-Dalga Biçimi Görselleştirme: Kaydı takip etmeye yardımcı olmak için sesli mesajda sesin görsel bir temsilini gösterir.

-Taslak Önizleme: Sesli mesajlarınızı göndermeden önce dinleyin.

-Oynatmayı Hatırla: Bir sesli mesajı dinlerken duraklatırsanız, sohbete döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

-İletilen Mesajlarda Hızlı Oynatma: Hem normal hem de iletilen mesajları daha hızlı dinlemek için sesli mesajları 1,5 kat veya 2 kat hızda oynatın.

Etiketler : WhatsApp duyurdu sesli mesajı Mesajlarda Hızlı Oynatma
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