TUSAŞ'tan yeni rekor!

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22 Haziran 2022 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 10:36:00

TUSAŞ 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı

Kaynak: İHA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), daha önce 20 bin çekirdeğe ulaşan işlemci sayısını 3 buçuk kat artırarak, 50 bin çekirdekli yüksek başarımlı küme bilgisayar yatırımı ile bu alanda öncü oldu. 70 bin çekirdeğe ulaşan kapasite ile test ve analizlerde büyük oranda zaman tasarrufu sağlamayı hedefleyen şirket, geliştirdiği hava araçları için alternatif test senaryolarını analiz edecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), daha önce 20 bin çekirdeğe ulaşan işlemci sayısını 3 buçuk kat artırarak, 50 bin çekirdekli yüksek başarımlı küme bilgisayar yatırımı ile bu alanda öncü oldu. 70 bin çekirdeğe ulaşan kapasite ile test ve analizlerde büyük oranda zaman tasarrufu sağlamayı hedefleyen şirket, geliştirdiği hava araçları için alternatif test senaryolarını analiz edecek.

Türkiye'nin bağımsız savunma ve havacılık ekosistemi için dünya ölçeğinde projeler geliştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geliştirdiği hava araçlarının tasarımdan üretime tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan testlerde zaman tasarrufu sağlayacak olan 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı. Daha önce işlemci kapasitesini 20 bin çekirdeğin üzerine taşıyan şirket, yeni yatırım sayesinde birbiri ile bağlantılı binlerce hesaplamanın süresini 4'te 1 oranında azaltacak. Böylece özgün hava araçlarının projenin takvimlerinin de kısalmasına katkı sağlayacak.

Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm ürün gruplarında gerçekleştirilen testlerin sürelerinin kısalacağı yeni yatırım ile birlikte bilgisayarın işletilmesi için teknik çalışan ve verileri analiz edecek olan mühendisler de şirkete kazandırılarak istihdama katkı sağlanacak. Böylece Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, birden fazla testi aynı anda analiz edebilen insan kaynağının havacılık ekosistemine kazandırılması için de öncü olacak.

"Dünyanın havacılık alanında kullandığı tüm yeni nesil teknolojileri şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz"

Yatırıma ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Günümüzde fiziki testlerin yerini dijital testler almaya başladı. Sayıları milyonlara varan bu testleri gerçekleştirmek ve verileri analiz etmek için devletimizin büyük destekleri ile havacılık alanında ülkemizi üst seviyeye taşıyacak projelerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak yatırımlarımız devam ediyor. 2023 vizyon hedefleri de gözetilerek bu yatırım ile hava araçlarımızın gökyüzü ile daha kısa sürede buluşturmayı hedefliyoruz. Dünya'nın havacılık alanında kullandığı tüm yeni nesil teknolojileri şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Milli Muharip Uçak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUŞAŞ
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