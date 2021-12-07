Türkiye tüm dengeleri altüst etti!

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07 Aralık 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 08:30:00

Türkiye'nin geliştirdiği yeni savaş stratejisi ABD ve Rusya'nın planlarını bozdu

Kaynak: Aksam.com.tr

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ABD ve Rusya Türkiye'nin geliştirdiği yeni savaş stratejisinden sonra envanterlerini yenilemeye başladı. "Silahlı insansız hava aracı" sistemlerinin karmaşık ve senkronize ataklarını ciddi tehdit olarak değerlendiren Rusya ve ABD yeni hava savunma teknolojileri geliştirme yoluna gitti.

Türkiye'nin geliştirdiği yeni savaş stratejisi ABD ve Rusya'nın planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu. Bayraktar TB2'lerin Karabağ, Donbas ve Libya alanlarında göstermiş olduğu başarılar sonucunda ABD ve Rusya, hava savunma sistemlerinde güncelleme ya da yeni ürünler ortaya koyma yoluna gittiler.

ABD ve Rusya gelişen "silahlı insansız hava aracı" teknolojilerine karşı savunmasız kaldı.

Rusya, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı savunmasız kalmasının ardından Pantsir Hava Savunma Füze ve Top Sistemi'nde güncellemeye gitmişti. ABD ise Arizona çöllerinde SİHA'lara karşı geliştirilen özel hava savunma sistemlerini test etti.

ABD ordusu tarafından kritik bir sorun olarak algınan SİHA'lar geleneksel hava savunma sistemleriyle püskürtülemiyor. Rusya'nın Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı hava sistemlerini kullanması ve maliyetlerin haddini aşması ABD ordusunun da gündemine geldi.

ABD'li bir yetkili konuya ilişkin, "Ülkeler karmaşık, senkronize saldırılar gerçekleştirmek için SİHA'ları kullanabileceklerini gösterdiler ve bu da askeri ve sivil tesislere yönelik çoğalan tehdidi ele almayı giderek daha önemli hale getirdi." dedi.

Etiketler : ABD ve Rusya SİHA Bayraktar TB2 SİHA
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