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18 Şubat 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 12:30:00

Türk SİHA'larını konuşuyorlar! SiHA'lara yerli ve milli optik sistem

Kaynak: Akşam

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ABD merkezli The Defense Post'ta “Türkiye yerli üretim Elektro-Optik ile Bayraktar SİHA'larını aldı” başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, Bayraktar TB2 SİHA'larının elektro-optik sistemlerinin daha önce Kanada tarafından sağlandığı ancak ambargo uygulamasının ardından Türkiye'nin kendi yerli ve milli elekto-optik sistemini üretmeyi başardığı bilgisi yer aldı.

ABD merkezli The Defense Post'ta yayınlanan Joe Saballa imzalı ve "Türkiye yerli üretim Elektro-Optik ile Bayraktar SİHA'larını aldı" başlıklı haberde, Türkiye'nin ambargoların üstesinden nasıl başarıyla geldiği yer aldı.

Akşam'ın haberine göre, Yazıda ASELSAN tarafından üretilen yeni milli sistem için "teknoloji harikası" ifadesi kullanıldı, yüksek performanslı elektro optik sistemin takip, istihbarat, gözlemleme ve hedef belirleme kabiliyetlerine sahip olduğuna vurgu yapıldı. Sistemin 25 kilometrelik alanda tüm düşman unsurlarını belirleyebildiğinin altı çizildi.

Etiketler : ABD merkezli The Defense Post SİHA KANADA
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