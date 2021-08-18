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18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00:00

Tinder'a kimlik kartlı doğrulama

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Popüler flört uygulaması Tinder, kullanıcıların hesap doğrulaması yapmalarını sağlayan yeni bir özelliğini duyurdu.

Popüler flört uygulaması Tinder, kullanıcıların hesap doğrulaması yapmalarını sağlayan yeni bir özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, bu özellik kapsamında resmi kimlik kartlarını kullanarak hesap doğrulaması yapabilecekler. Doğrulama yapan kullanıcılara, özel bir rozet verilecek.

Tinder yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre kimlik kartı ile doğrulama işlemi, tamamen gönüllülük esasına göre çalışacak. Yani hiçbir kullanıcı, kimlik bilgilerini Tinder'a göndermek zorunda kalmayacak. Uygulamanın tıpkı selfie ile doğrulama özelliği gibi kimlikle doğrulama işlemi de kullanıcılar için bir rozet sunacak. Diğer kullanıcıların da göreceği bu rozet, gerçek ve fotoğraflardaki kullanıcı olduğunuzun anlaşılmasına imkan tanıyacak.

Etiketler : Popüler flört uygulaması Tinder hesap doğrulama
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