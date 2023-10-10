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Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
Kanada ve Hollanda Suriye'yi en üst düzey BM mahkemesine götürüyor
10 Ekim 2023 Salı 07:50:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 07:50:00

Threads'a ‘Topics' özelliği geliyor

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Meta'nın birkaç ay önce kullanıma sunduğu mikroblog platformu Threads, Twitter'daki "Gündem" veya "Topics" olarak anılan özelliğe sahip olacak.

Meta'nın birkaç ay önce kullanıma sunduğu mikroblog platformu Threads, Twitter'daki "Gündem" veya "Topics" olarak anılan özelliğe sahip olacak. Topics özelliğinde konu başlıkları ve konuyla ilgili kaç adet paylaşım yapıldığı gibi bilgiler bulunacak. Konu başlığına dokunan kullanıcı, ilgili paylaşımları görüntüleyebilecek. Topics özelliği, uygulamada yeni bir sekme yerine Arama sayfası içinde bulunacak.

Etiketler : mikroblog platformu Threads Meta Twitter
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