Threads'a ‘Topics' özelliği geliyor

Meta'nın birkaç ay önce kullanıma sunduğu mikroblog platformu Threads, Twitter'daki "Gündem" veya "Topics" olarak anılan özelliğe sahip olacak. Topics özelliğinde konu başlıkları ve konuyla ilgili kaç adet paylaşım yapıldığı gibi bilgiler bulunacak. Konu başlığına dokunan kullanıcı, ilgili paylaşımları görüntüleyebilecek. Topics özelliği, uygulamada yeni bir sekme yerine Arama sayfası içinde bulunacak.

