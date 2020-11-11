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11 Kasım 2020 Çarşamba 22:07:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 22:07:00

Selçuk Bayraktar'dan müjde: 3. Prototip yolda

Kaynak: AA

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi. Bayraktar, ''AKINCI 3. Prototip yolda...'' ifadelerini kullanırken bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi. Bayraktar, ''AKINCI 3. Prototip yolda...'' ifadelerini kullanırken bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

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