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16 Eylül 2021 Perşembe 00:48:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 00:48:00

Selçuk Bayraktar'dan İHA teknolojisine ilişkin önemli açıklama

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Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar,"Dünyada İHA teknolojisini en iyi kullanan kuvvet kimdir diye sorsalar bana, TSK derim. Türkiye açık ara herkesten çok daha karmaşık, ileri operasyonlarda ve çok daha ileri düzeylerde İHA teknolojisini kullanıyor." açıklamasında bulundu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İHA teknolojisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar katıldığı bir televizyon programında savunma sanayisine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Bayraktar, "Dünyada İHA teknolojisini en iyi kullanan kuvvet kimdir diye sorsalar bana, TSK derim." diyerek savunma sanayiinde gelinen son noktayı aktardı.

"Türkiye açık ara herkesten çok daha karmaşık, ileri operasyonlarda ve çok daha ileri düzeylerde İHA teknolojisini kullanıyor." diyen Selçuk Bayraktar, "Bu teknolojiyi kullanmak, adapte etmek o kadar kolay değil." diye de ekledi.

BAYRAKTAR TB2 GİZLİ YÜRÜTÜLEN BİR PROJEYDİ

Bayraktar TB2 gizli yürütülen bir proje olduğunu dile getiren Bayraktar "Türk Silahlı Kuvvetleri için terörle mücadelede büyük üstünlük sağlayacak teknolojiyi teslim ettik ama ilk rahatsızlık sesi bazı siyasilerden geldi. Neden rahatsız oldular anlamadık." dedi.

Etiketler : Selçuk Bayraktar iha teknoloji
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