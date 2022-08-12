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12 Ağustos 2022 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 17:15:00

SAHA EXPO, savunma sanayisi metaverse fuarı düzenleyecek

Kaynak: AA

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SAHA EXPO, bu yıl 25-28 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de yapılacak fiziki fuarın ardından, tüm dünyadan ziyaretçilerin avatarlarıyla fuarı gezmelerini, projeleri incelemelerini sağlayacak metaverse fuarını da düzenleyecek.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, SAHA İstanbul , Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında ki gelişimine SAHA MBA programı, SAHA Akademi, SAHA Girişim gibi çalışmalarla destek veriyor.

Bunun yanı sıra sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler geliştirmek, yerlileştirme çalışmalarına katkı vermek ve sektörün gelişimi için görüş oluşturmak amacıyla 10 farklı komite oluşturarak, üyelerinin diğer kamu kurum ve kuruluşları, AR-GE merkezleri ve üniversitelerle koordineli olarak birer proje mutfağı gibi çalışmalarını sağlıyor.

SAHA İstanbul, savunma sanayisi "metaverse" fuarını düzenleyecek. Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında 104 ülkeden katılım beklenen ve yerli savunma sanayisini dünya ile buluşturan SAHA EXPO, bu yıl 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de fiziki fuarın ardından, tüm dünyadan ziyaretçilerin avatarlarıyla fuarı gezmelerini, projeleri incelemelerini sağlayacak "metaverse" fuarını da gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA EXPO fuarının topun, tüfeğin satıldığı bir savunma sanayi fuarı olmadığını belirterek, "Onları üreten sanayicilerin sanayi ihtisas fuarı. Bu konseptte dünyada başka bir fuar yok, bu alanda bir dünya markası çıkartacağız. SAHA Expo'yu Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde 5 Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. 104 ülke ile resmi yazışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Fuarların çok ciddi bir ekonomi ürettiğini aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Kendi firmalarımızı dünyaya açmaya destek vereceğiz. Fuara katılan firmalara bir anket yapıyoruz ve bu çerçevede fuara katılmadan önce hangi alanda katma değer sağlayacaksak, örneğin şu firmalarla müşterin olarak, şu firmalarla tedarikçi adayın olarak, şu firmalarla iş geliştirme fırsatı olarak, şu alanda yatırım ihtiyacın varsa yatırımcı olarak görüşmeler yapabilirsin diye sunacağız.

Fuara katılım sağlayan firmalar hedef odaklı gelmiş olacaklar. Buna ek olarak fuar alanını da şehir planlaması mantığıyla planladık ve bu konseptin patentini de aldık. Bir ipek yolu gibi çarşıların, meydanların olduğu bir konsept oluşturduk. Ana yükleniciler bu çarşılarda, meydanlarda yer alacaklar.

SAHA EXPO fuarı, 'avatarlarınızı hazırlayın' mesajıyla dünyanın ilk savunma sanayisi 'metaverse' fuarını gerçekleştirecek. SAHA İstanbul olarak gözümüzü hep dünyaya diktik ve dünyada olmayan ya da olanlarla yarışan sistemlerin peşinden koşuyoruz. İnşallah bu yıl SAHA EXPO bir dünya markası olarak konumlanacak. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Avrupa, Uzakdoğu gibi dünyanın birçok alanına ulaşıyoruz. Geçen seneki fuarda dünyanın ilk 'hibrit savunma sanayi fuarını' yaptık. Bu yıl da, dünyanın ilk 'metaverse' fuarını yapacağız.

SAHA EXPO olarak dünyaya savunma sanayisinde ufuk açarak ilerliyoruz. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler avatarı ile fuarı ziyaret edecek, gezecek. Katılımcılar kendi avatarlarıyla yer alabilecek. Fuara gelemeyenler 'metaverse' ile fuara dünyanın her yerinden katılabilecek. Fiziki fuara katılan firmalar 1 Kasım 2022-15 Şubat 2023'te ücretsiz olarak metaverse fuarda da yer alacaklar."

Etiketler : saha expo savunma sanayisi metaverse fuar
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