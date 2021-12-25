Rusya'dan Google'a büyük ceza!

Reuters haber ajansının yayınladığı raporlara göre ceza yaklaşık 7.2 milyar ruble ediyor ve tutar Google'ın Rusya'daki gelirinin yaklaşık %8'ini oluşturuyor.

Rus yetkililer, Google'ın uyuşturucu tanıtımı ve devletin terörist olduğunu söyleyen Alexei Navalny ile ilişkili kuruluşların yayın yapmasına izin verdiği için bu cezanın verildiği söyledi. Yasaklı içeriklerin kaldırılmaması durumunda yeni cezaların verilebileceği belirtildi.