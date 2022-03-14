NASA yardım istiyor ödül 30 bin dolar

NASA ve bir kitle kaynak platformu olan HeroX, Mars'ın bir zamanlar yaşama ev sahipliği yapma potansiyeli üzerinde çalışıyor. Verileri daha iyi analiz etmek için ise bir yarışma düzenleniyor.

HeroX, Mars'tan elde edilen kimyasal bileşiklerin listesini yayınladı. Yarışmanın son başvuru tarihi 18 Nisan olarak yer alıyor. Bu yarışmanın birincisine 30 bin dolar verileceği iddia ediliyor.