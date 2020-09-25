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Mehmet Fatih Kacır: Türkiye milli teknolojisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor
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25 Eylül 2020 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 11:30:00

Mehmet Fatih Kacır: Türkiye milli teknolojisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayiden otomobile sağlıktan diğer birçok farklı alana yönelik ciddi teknolojik hamleler gerçekleştirdiğini belirterek, 'Ben inanıyorum ki 10 yıl içerisinde Türkiye dünyada teknolojinin özellikle kırılım gerçekleştirdiği alanlarda liderliğe oynayan ülkelerden biri olacak.' ifadesini kullandı.

Kacır, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'de Türkiye'nin yerli ve milli sanayiye yönelik yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda çok ciddi bir milli teknoloji hamlesi gerçekleştirdiğini vurgulayan Kacır, Türkiye'nin bu anlamda ciddi bir altyapıyı kısa sürede oluşturduğunu dile getirdi.

Kacır, teknoloji odaklı 6 binden fazla şirketin toplam 30 binden fazla Ar-Ge projesini tamamladığını, 10 bin projenin ise halen sürdüğünü belirtti.

- "Tam bağımsız Türkiye iddiasını gerçekleştiriyoruz"

Türkiye'de 80 Teknopark, 1500'den fazla da Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nin bulunduğunu hatırlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Sadece son 13 yılda araştırma geliştirme insan kaynağımız 3 mislini aşarak 180 bine yaklaştı. Dolayısıyla bu altyapı artık somut sonuçlarını vermeye başladı. Bunun ilk sonuçlarını savunma sanayinde görmeye başladık. Bu zor coğrafyada hem terörle mücadelede hem sınır ötesi harekatlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, kendi ürünlerimizle, kendi teknolojik ürünlerimizle, savunma sanayi projelerimizle tam bağımsız Türkiye iddiasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi savunma sanayiindeki başarıyı diğer alanlara yaygınlaştırmanın zamanı. Enerji teknolojilerinde, ulaşım teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde benzer başarı hikayelerini yazabiliriz."

Kacır, salgın döneminde Türkiye'nin teknoloji ve sanayi şirketlerinin bir araya gelerek dünyada en hızlı şekilde solunum cihazını ürettiğini vurguladı.

- "Her alanda adım adım yükseliyoruz"

Türkiye'nin her alanda yüksek teknoloji üretip dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Savunma sanayindeki yerli ve milli üretimimizi son 15 yılda yüzde 15-20'lerden yüzde 70'lere getirdik. Şu anda her alanda adım adım yükseliyoruz. Elektrikli trenimizi üretiyoruz, milli otomobil projesini başlattık. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yoğun bir şekilde çalışıyor. Otomobildeki devrimleri yakalamaya gayret ediyoruz, elektrikli araç ve sürücüsüz araç devrimini yakalama hedefiyle Türkiye'nin otomobili projesi hayata geçiyor. Sağlıkta benzer başarıları gerçekleştirmeye başladık. Önümüzdeki dönemde ilaç ve tıbbi cihazda ciddi başarı hikayeleri görüyor olacağız. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız çok büyük bir güneş enerjisi panel fabrikasını açtı."

Kacır, bütün alanlarda artık sonuçları görmeye başladıklarını dile getirerek, "Ben inanıyorum ki 10 yıl içerisinde Türkiye dünyada teknolojinin özellikle kırılım gerçekleştirdiği alanlarda liderliğe oynayan ülkelerden biri olacak. Bu insan kaynağına, bu güce, bu altyapıya ve potansiyele bu ülke sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, bu kapsamda TEKNOFEST'in de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolcuğuna önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.

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