24 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi
Hindistan Uzay İstasyonu yolda
Hindistan, 2030'a kadar kendi uzay istasyonunu inşa edeceğini duyurdu.
YERÇEKİMİ ARAŞTIRILACAK
Şu anda aktif olarak kullanılan Uluslararası Uzay İstayonu’nda araştırma yapmak istemeyen Hindistan, başkalarına muhtaç olmamak için böyle bir adım attı. Yetkililer, istasyonun Uluslararası Uzay İstasyonu'na kıyasla küçük olacağını belirterek, mikro yerçekimi araştırmaları için de bir merkez olacağını söyledi.
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