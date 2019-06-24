Hindistan Uzay İstasyonu yolda

YERÇEKİMİ ARAŞTIRILACAK

Şu anda aktif olarak kullanılan Uluslararası Uzay İstayonu’nda araştırma yapmak istemeyen Hindistan, başkalarına muhtaç olmamak için böyle bir adım attı. Yetkililer, istasyonun Uluslararası Uzay İstasyonu'na kıyasla küçük olacağını belirterek, mikro yerçekimi araştırmaları için de bir merkez olacağını söyledi.