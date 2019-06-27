'Hedefimiz ay değil'

YÜZEYE ÇAKILMIŞTI

Ay’a ilk kez 11 Nisan’da insansız uzay aracı gönderen İsrail başarısız olmuştu. Beresheet isimli araç Ay'a inerken, yüzeye çakılarak parçalanmış, tüm ülke hayal kırıklığına uğramıştı. Uzay aracını Ay’a gönderen SpaceIL şirketi, projesinin başarısız olmasının ardından, yeni bir deneme yapmayacağını duyurarak, “Yeni bir yolculuk yapmak bizim için yeterince büyük bir meydan okuma değil” açıklamasını yaptı. SpaceIL'in yaptığı deneme, “tamamıyla bir özel şirket tarafından yürütülen ilk Ay görevi” ifadesiyle kamuoyuna sunulmuştu.