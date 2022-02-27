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27 Şubat 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 15:30:00

Google Chrome'a iki yeni özellik

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Google Chrome, bünyesine iki yeni seçenek ekledi. Bunlardan ilki şifrenizi kolay bir şekilde arkadaşınıza ya da herhangi birine göndermenizi sağlayan bir kolaylık oldu

Google Chrome, bünyesine iki yeni seçenek ekledi. Bunlardan ilki şifrenizi kolay bir şekilde arkadaşınıza ya da herhangi birine göndermenizi sağlayan bir kolaylık oldu. Diğer yeni özellik ise şifrelerinize notlar eklemenizi sağlıyor. Google bunun için özel bir alan hazırladı. Kullanıcılar buradan şifrelerin ne ile alakalı olduğunu belirtebiliyor. Böylece şifre hakkındaki herhangi bir şeyi unutmamış oluyorlar.

Etiketler : Google Chrome' Google şifre
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