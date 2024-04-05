Facebook'a TikTok özelliği geliyor

Meta'nın bir diğer uygulaması Facebook, TikTok'ta videoların tam ekran görüntüsünden esinlenerek, kendi platformundaki videolar için de aynı özelliği getirdiğini duyurdu. Artık, Facebook, tıpkı TikTok ve Reels'taki gibi dikey ve yatay görünümlü tam ekran video oynatıcı özelliğine kavuştu.

Facebook'un yeni kavuştuğu tasarım ile birlikte artık uygulamadaki Reels videoları başta olmak üzere Facebook Live ve uzun videolar varsayılan olarak tam ekran açılacak. Bu yeni tasarım ilk aşamada ABD ve Kanada'daki kullanıcılara açılacak.

Platform için daha önceden de bir takım denemeler yapılmış ve uygulanmıştı. Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık video oynatıcı otomatik olarak dikey videolarda tam ekran açılacak. Ancak yatay olarak izlemek isteyen kişiler de telefonu çevirerek tam ekranı yatay versiyonda kullanmaya devam edebilecek.