F-35'in 20 yıllık test süreci bitiyor

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05 Ocak 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 16:00:00

F-35 savaş uçağının 20 yıllık test süreci bitiyor!

Kaynak: Hürriyet

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5. nesil savaş uçağı olarak üretilen F-35 jetlerinde, 20 yıl süren geliştirme aşamasının ardından test sürecinin sonuna gelindi. Öte yandan üretici Lockheed Martin şirketi tarafından bugüne kadar 753 savaş uçağı satıldı.

ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçakları, 20 yıl süren geliştirme aşamasının ardından test sürecinin sonuna geldi.

Hürriyet'te yer verilen habere göre, Lockheed Martin, yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek için açılan ihaleyi kazandığı 2001 yılından beri sistem geliştirme ve tasarım testleri için en az 19 adet jet üretti. Öte yandan teknik olarak bu aşamanın henüz sona ermediği biliniyor.

PENTAGON ONAYI BEKLENİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2009 yılında maliyet aşımları ve gecikmeler nedeniyle tüm programı gözden geçirmeye karar vermeden önce beklenti, Test sürecinin 2013'te sona ereceği yönündeydi. Beklenti bunun bu yıl gerçekleşeceği ve Pentagon'un tam kapasite üretimine izin vereceği yönünde.

ŞU ANA DA 753 UÇAK SATILDI

Lockheed Martin'in önceki gün yayımladığı verilere göre, 2021 yılında tüm konfigürasyonlarda toplam 142 uçak alıcılara teslim edildi. 2020'de 121 ve 2019'da 134 uçak yeni sahiplerine gönderilmişti. 20 yıl boyunca Lockheed Martin'in sattığı F-35 sayısı 753'e ulaşırken, toplam teslimatların yüzde 53'ü son 3 yılda yapıldı.

9 ÜLKE AKTİF ŞEKİLDE KULLANIYOR

Halihazırda ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Norveç, İsrail, Japonya ve Güney Kore filolarında bu uçaklar aktif olarak kullanılıyor. Türkiye ise Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle projeden çıkarılmıştı.

Etiketler : ABD İTALYA Lockheed Martin S-400 füze
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