Dünyanın Arı Haritası çıkarıldı

Çalışma sonucunda kutuplara ve ekvatora doğru gidildikçe çeşitlilik azalırken çöl ve ılıman bölgelerde çeşitliliğin arttığı anlaşıldı. Haritada Türkiye, arı çeşitliliğinin en yüksek olduğu bölgelerin başında geldi. Çalışmanın yazarlarından John Ascher, "Birleşik Devletler, açık ara en fazla arı türüne sahip ancak Afrika kıtasında ve Orta Doğu'da da yüksek seviyelerde keşfedilmemiş çeşitliliğin geniş alanları var; tropik bölgelerden daha fazla" dedi.

