VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ramazanda dengeli beslenme için 'üç öğün' önerisi
'Vefa Çarşısı' yardımlaşma köprüsü oldu
TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Suudi Arabistan'da 14 yıl sonra ramazan ayında eğitime devam edildi
Gönüllü öğrenciler okulun mutfağında ihtiyaç sahiplerine iftar için yemek pişiriyor
Emperyalistlerin sömürü hırsı yüz milyonları yerinden etti
İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü
Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
Trende okuma saati
Öğrencilerden iftar yemeği
Emekli maaşıyla sahipsiz hayvanları besliyor
Müze çıkışı saç bakımı sürprizi
Dünya için yeni tehdit: Süper hızlı elektron yağmurları keşfedildi
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü
55 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti
Bakan Nebati'den kur ve enflasyon mesajı
Adalet Bakanı Bozdağ: Bizim bağlılığımız, sadakatimiz anayasamıza, kanunlarımıza ve hukukumuzadır
Mart ayı ihracat rakamları açıklandı
"Yeni bir yaptırım turu gerekiyor"
Putin'i kızdıracak hamle!
Mama lobisine yol vermem
Urfa'ya özel repertvuar
04 Nisan 2022 Pazartesi 15:10:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 15:17:00

Dünya için yeni tehdit: Süper hızlı elektron yağmurları keşfedildi

ABONE OL

UCLA'da çalışma yürüten bilim insanları, Dünya'ya yağan yeni bir süper hızlı elektron yağmuru keşfetti. Keşfedilen elektron yağmurunun uzay araçları, uydular ve astronotlar için önemli bir tehdit olduğu belirtiliyor. Elektron yağmuru, planlanan uzay keşiflerini etkileyebilir.

UCLA'da çalışma yürüten bilim insanları, Dünya'ya yağan yeni bir süper hızlı elektron yağmuru keşfetti. Keşfedilen elektron yağmurunun uzay araçları, uydular ve astronotlar için önemli bir tehdit olduğu belirtiliyor. Elektron yağmuru, planlanan uzay keşiflerini etkileyebilir.

Elektronlar, Van Allen radyasyon kuşağı adı verilen ve Dünya'nın kuzey ve güney kutupları arasında yer alan bölgede hareket ediyor. Bu kuşaklar, Dünya'ya yakın uzay ortamında gerçekleşen olayların önemli bir parçası olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte, radyasyon kuşakları içerisinde Whistler Dalgaları üretildiğinde elektronlar daha enerjik hale geliyor ve hızlanıyor.

Bilim insanları, Whistler Dalgalarının Dünya'nın atmosferik kimyası üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Bir uzay aracı veya uydu, düşük Dünya bölgesinden geçerken gerçekleşirse daha önce hesaba katılmayan risklerin oluşabileceği söyleniyor.

Etiketler : Dünya için yeni tehdit Bilim insanları Dalgalarının Dünya
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor

‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
NFT'ye kitapla giriyor

NFT'ye kitapla giriyor
Dominik'te Edis fırtınası

Dominik'te Edis fırtınası
Aileye girdi

Aileye girdi
Boğaz aşkına

Boğaz aşkına
Diziye adapte oldum

Diziye adapte oldum
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!
Besteler Kayahan'a

Besteler Kayahan'a
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER