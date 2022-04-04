Dünya için yeni tehdit: Süper hızlı elektron yağmurları keşfedildi

UCLA'da çalışma yürüten bilim insanları, Dünya'ya yağan yeni bir süper hızlı elektron yağmuru keşfetti. Keşfedilen elektron yağmurunun uzay araçları, uydular ve astronotlar için önemli bir tehdit olduğu belirtiliyor. Elektron yağmuru, planlanan uzay keşiflerini etkileyebilir.



Elektronlar, Van Allen radyasyon kuşağı adı verilen ve Dünya'nın kuzey ve güney kutupları arasında yer alan bölgede hareket ediyor. Bu kuşaklar, Dünya'ya yakın uzay ortamında gerçekleşen olayların önemli bir parçası olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte, radyasyon kuşakları içerisinde Whistler Dalgaları üretildiğinde elektronlar daha enerjik hale geliyor ve hızlanıyor.

Bilim insanları, Whistler Dalgalarının Dünya'nın atmosferik kimyası üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Bir uzay aracı veya uydu, düşük Dünya bölgesinden geçerken gerçekleşirse daha önce hesaba katılmayan risklerin oluşabileceği söyleniyor.