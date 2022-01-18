Dünyanın en iyileri arasında

Savunma sanayisinde tarihi bir süreçten geçen Türkiye yerli ve milli projeleriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Zaman içerisinde farklı fazları tamamlanan ve her seferinde daha iyi bir noktaya ulaşan T-129B Atak Faz II'nin geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı. Yeni fazında yer alan ve tehditlere elektronik olarak saldırarak hedeften saptıran Radar Karıştırıcı Pod Sistemi ise ilk kez görüntülendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, söz konusu sistemin bu sınıf helikopterlerde standart olarak yer almadığına dikkat çekti.

ÖNEMLİ BİR 'ELEKTRONİK SAVUNMA' KABİLİYETİ

T-129 ATAK'ların ilk fazında füze ikaz alıcı olduğunu belirten Oğuz, o dönemde sisteme eklenen elektronik savunma sistemlerinin 'Seviye 1' olarak adlandırılabileceğini belirterek, ""Bu sayede helikoptere doğru gelen radar arayıcı başlıklı füzelere karşı bir karşı tedbir imkanına da kavuşuldu" bilgisini paylaştı.

FÜZEYİ HEDEFTEN SAPTIRMAYA YARIYOR

Radar Karıştırıcı sisteme vurgu yapan Oğuz, sistemin nasıl bir etkisi olacağını şu sözlerle ifade ediyor:

Son olarak ilgili komutanlığa teslim edilen ATAK'ta radar karıştırıcı (RF jammer) yer aldığını gördük. Helikoptere karşı atılan radar arayıcı başlıklı bir füze olduğunda bu sistem devreye giriyor. Yaklaşan tehdide elektronik olarak taarruz ediyor ve en basit anlatımıyla onu saptırmaya, engellemeye çalışıyor. Peki bu sistem neden çok önemli? Her şeyden önce bunun bir 'standart' olmadığını unutmamamız gerekiyor. Envanterde olup seri olarak üretilen başka bir helikopterde çok nadir görebileceğiniz bir sistem. Açıkçası ben bugüne kadar ATAK sınıfında görmedim. Radar karıştırıcı sistem takılı T129 Atak FAZ II bu sayede dünyada kendi alanında en ileri platformlardan biri olma yolunda önemli bir adım attı"

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ

Türkiye'nin terörle mücadelesinde helikopterleri çok yoğun kullandığını ve 90'lı yıllardan bu yana kimi zaman üzücü hadiselerin de yaşandığını hatırlatan Oğuz, bu olaylar nedeniyle Türk savunma sanayiinin söz konusu tehlikelere karşı oldukça etkin çözümler ürettiğini söylüyor.

Radar Karıştırıcı Pod da bu şekilde ortaya çıkmış. Oğuz'un verdiği bilgiye göre bu sistem ASELSAN mühendisleri tarafından tamamen milli olarak geliştirilmiş.

ELEKTRONİK HARP KONUSUNDA İYİ YOLDAYIZ

Türkiye'nin son dönemlerde çok yoğun bir şekilde modern teknolojiye sahip savunma sanayii ürünlerinin geliştirildiği bir dönemden geçtiğini belirten Oğuz şunları söyledi:

"Elektronik harp meselesi burada en önemli kilometre taşlarından biri. ATAK'ın son teslim edilen helikopterinde gördüğümüz üzere elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik savunma konusunda çok değerli kazanımlar elde ettik. Türkiye gibi son derece zorlu bir coğrafyada bulunan ve hem ülke içinde hem de sınır ötesinde terör harekatları yürüten bir ülkenin bu tür kabiliyetlere erişmesi son derece önemli. Tüm bunların sahaya ciddi etkileri olacak."