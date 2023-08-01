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01 Ağustos 2023 Salı 13:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 13:30:00

ASELSAN ve Roketsan arasında 11,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Kaynak: AA

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ASELSAN ve Roketsan arasında elektro-optik sistemi tedariki ile ilgili toplam bedeli 11 milyon 900 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve Roketsan arasında elektro-optik sistemi tedariki ile ilgili toplam bedeli 11 milyon 900 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca ASELSAN'ın bir Asya ve bir Avrupa ülkesinin son kullanımına yönelik atış kontrol sistemlerini kapsayan toplam bedeli 10 milyon 714 bin 910 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Etiketler : aselsan roketsan sözleşme
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