Akıllı saatler şeker ölçecek

Diyabet hastaları sürekli olarak kan şekerlerini ölçmek ve bunun için de parmaklarına kan için delik açmak zorunda kalıyor. Apple ve Samsung bu sürecin değişmesi için çaba sarfediyor. Yaz sonunda piyasada olacak olan Apple Watch Series 7 ve Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saatlerin kan şekerini ölçebileceği iddia edildi. Saatler, taşıdığı spektrometre ile bilekten sürekli olarak kan şekerini ölçebilecek.