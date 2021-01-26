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26 Ocak 2021 Salı 13:31:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 13:31:00

Akıllı saatler şeker ölçecek

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Teknoloji firmaları diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak bir saat üretmek için kolları sıvadı.

Diyabet hastaları sürekli olarak kan şekerlerini ölçmek ve bunun için de parmaklarına kan için delik açmak zorunda kalıyor. Apple ve Samsung bu sürecin değişmesi için çaba sarfediyor. Yaz sonunda piyasada olacak olan Apple Watch Series 7 ve Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saatlerin kan şekerini ölçebileceği iddia edildi. Saatler, taşıdığı spektrometre ile bilekten sürekli olarak kan şekerini ölçebilecek.  

Etiketler : diyabet ken şekeri akıllı saat
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