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06 Ocak 2024 Cumartesi 16:11:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 16:11:00

''Aditya-L1'' uzay aracı son yörüngesine girdi

Kaynak: AA

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Hindistan'ın, Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için fırlattığı uzay aracı "Aditya-L1", uzay misyonunda ulaşması gereken son yörüngesine girdi.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Aditya-L1" uzay aracının, Dünya'dan Güneş yönünde 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan "Lagrange 1" noktası etrafındaki "Halo yörünge"ye girdiğini bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, bilim insanlarımızın en karmaşık uzay görevlerini başarma konusundaki kararlılıklarının bir kanıtıdır. Bu olağanüstü başarıyı alkışlayan ulusumuza katılıyorum. İnsanlığın yararı için bilimin yeni sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzay aracının son yörüngesine yerleşmesi sonrası projenin bilim araştırmaları ve operasyonları evresine geçilmesi planlanıyor.

Etiketler : Hindistan Güneş Rüzgarı Aditya-L1
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